В Орловской области за сутки выявили 768 новых случаев COVID-19. Заболеваемость падает пятый день подряд. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

В регионе за последние сутки 768 жителей получили положительные тесты на коронавирус. Общее число выявленных случаев в области – 90 447.

Выздоровело 306 человек. Всего 73 253 орловцев справилось с болезнью.

Госпитализировали за сутки 175 человек. 5 орловцев скончалось. Общее число жертв коронавируса в Орловской области за время пандемии – 1 691.