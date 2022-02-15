Фото: Ольга Супонева

В Орловской области 891 ребенок с коронавирусом находится на амбулаторном лечении. Еще 36 лечатся в стационарах. Об этом рассказал глава региона Андрей Клычков во время трансляции в Instagram.

В регионе начали снижаться цифры по заболеваемости коронавирусом. Губернатор 14 февраля рассказал, что больными в регионе занято 1 680 коек, свободными остаются 256. Охват тестирования высокий – 459,4 на 100 тысяч населения.

На искусственной вентиляции легких находится 54 человека. За последние 5 дней в Орле зарегистрировано 2 315 случаев заражения. Накануне в области подтвердилось 802 случая заболевания.