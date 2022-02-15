Участок теплотрассы заменят на улице Комсомольской Фото: Сергей Силаев

В Орле 15 февраля отключат тепло и электричество. Публикуем список адресов, по которым пройдут отключения.

Пресс-служба администрации города Орла сообщает, что с 9.30 до 16.00 из-за замены участка теплотрассы на улице Комсомольской без отопления останутся дома № 300-338 по четной стороне.

В планах отключение электроэнергии с 9.00 до 12.00 в доме № 7 на бульваре Победы. А с 14.00 до 17.00 электричества не будет на улице Ленина, 39, и улице Максима Горького, 20, 22, 24.