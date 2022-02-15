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Спорт15 февраля 2022 7:44

В Орле состоялась массовая гонка «Лыжня России-2022»

Около 1 500 орловцев прокатились на лыжах
Сергей Силаев
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Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Соревнования состоялись в Орле в 40-й раз. Старт был дан в парке «Победы» Орла и муниципальных образованиях.

Участники выбирали один забег из трех: на 1, 2 и 3 километра. Руководитель управления физической культуры и спорта Алексей Берестов наградил победителей и призеров соревнований региональными кубками и наградами от министерства спорта России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Всем лыжникам вручили сувениры. В 2022 году в акции приняли участие 1,5 миллиона человек по всей стране.