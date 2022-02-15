В Орле суд отправил в колонию на 7 лет бывшего директора Фонда капремонта

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле состоялся приговор по делу бывшего директора Фонда капремонта: суд приговорил его к семи годам колонии общего режима и штрафу в 73 миллиона рублей. Осужден Владислав Масленников по делу о коррупции и хищении денег.

С Масленниковым перед судом предстали и представители фирмы подрядчика ООО "Москомреставрация" Роман Елин и Александр Дворецкий. За время следствия и суда удалось установить, что фигуранты наживались за счет Фонда капремонта. Они осуждены по статьям о коммерческом подкупе, мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору и пособничестве в мошенничестве.

В 2016 году Масленников подписал недостоверные акты приемки работ: подрядчик схалтурил при ремонте домов в Ливнах и Орле, украв на капремонте деньги. 36 миллионов рублей досталось и самому бывшему директору фонда. Елин и Дворецкий похитили более 28 миллионов рублей.

Стоит отметить, что Масленников после совершенного хищения еще до 2017 года занимал пост директора Фонда капремонта.

- Приговором суда Владиславу Масленникову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительном учреждении общего режима, со штрафом в размере свыше 73 миллионов рублей, его подельники осуждены к наказанию в виде 5 лет лишения свободы каждый, с отбыванием в в исправительном учреждении общего режима, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.