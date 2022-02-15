Полицейские пришли на помощь орловцу, потерявшему сознание за рулем Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Полицейские помогли орловцу, потерявшему сознание за рулем. Благодаря своевременно оказанной медпомощи мужчина пришел в себя.

Жителю Северного района стало плохо прямо за рулем. Машина осталась без управления и влетела в сугроб. Это и заметили полицейские, которые проезжали мимо. Увидев, что водитель находится без сознания, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД подполковник Михаил Суханов и старший лейтенант Сергей Пастушенко сразу же оказали ему первую помощь и вызвали скорую. Правда, чтобы попасть в автомобиль с заблокированными дверями, правоохранителям пришлось разбить стекло. Вскоре мужчина пришел в себя.

- Некоторое время спустя мужчина оставил благодарственный отзыв в адрес орловских полицейских, позвонив на телефон доверия регионального УМВД, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.