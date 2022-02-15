В Орловской области оштрафовали подрядчика, ремонтировавшего школу

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области оштрафовали подрядчика по ремонту Змиевской школы. «ЭлитСтрой» не закончил ремонтные работы в установленный срок.

Проверкой соблюдения законодательства при капремонте крыши Змиевской школы занялась прокуратура Свердловского района. Контракт на проведение работ был заключен с организацией «ЭлитСтрой». Но вовремя подрядчик закончить работы не смог.

- По постановлению прокуратуры юридическое лицо привлечено к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ. Назначен штраф в размере 3,9 миллиона рублей. Работы на объекте завершены другим подрядчиком, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Кроме того, прокуратура направила иск в суд об обязании администрации Свердловского района принять меры к организации работ по ремонту школьного спортзала.