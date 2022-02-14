Орловский космонавт Алексей Мисуркин призвал поддержать Тургеневский дуб в конкурсе

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Космонавт Алексей Мисуркин призвал голосовать за Тургеневский дуб. Голосование за «Европейское дерево года» продлится до 28 февраля.

Отдать свой голос за «Главное дерево России 2021» в европейском конкурсе призывает Герой России, летчик-космонавт Алексей Мисуркин. Космонавт уверен, что Тургеневский дуб достоин первого места в конкурсе «Европейское дерево года».

«Отдайте свой голос за Тургеневский дуб, проголосуйте за Россию», - призывает Алексей Мисуркин.

Голосование продлится до 28 февраля на сайте конкурса.