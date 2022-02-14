Судимая орловчанка обокрала соседа, пока тот лежал в больнице

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Ранее судимая орловчанка обокрала соседа, пока он находился в больнице. Сумма нанесенного ущерба составила около 10 тысяч рублей.

Вернувшись из больницы, 58-летний житель Северного района обнаружил, что из его комнаты пропали телевизор, антенна, светильник и посуда. Мужчина обратился в отдел полиции. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.

Полицейские установили, что имущество из комнаты орловца вынесла его 46-летняя соседка, взломав замок. Оказалось, женщина уже была судима ранее.

- В настоящее время похищенное частично изъято. Женщина призналась в содеянном. По ходатайству следователя подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.