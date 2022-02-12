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Общество12 февраля 2022 6:28

Умер первый детский омбудсмен в Орловской области Владимир Поляков

Владимира Викторовича не стало на 66 году жизни
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Умер первый детский омбудсмен в Орловской области Владимир Поляков. Владимира Викторовича не стало на 66 году жизни.

Владимир Поляков - уроженец Орла, бывший зампред Коллегии Орловской области, Правительства области, бывший Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области, а также Почетный работник государственной службы региона. С 1993 года он работал в администрации области, с 2010 по 2020 годы занимал пост Уполномоченного по правам ребенка.

О причинах кончины Владимира Полякова не сообщается. Редакция "КП-Орел" выражает соболезнования близким усопшего.