Орловцы построили 1 790 домов в 2021 году

Организациями-застройщиками сдано в эксплуатацию 1 529 квартир Фото: Сергей Силаев

«Орелстат» опубликовал данные о динамике строительства в Орловской области за 2021 год.

Так, объем строительных работ в прошлом году составил 23 миллиарда 680 миллионов. Это ниже показателей 2020 года на 20,8%.

В 2021 году в эксплуатацию ввели 2 148 зданий жилого и нежилого назначения. Индивидуальные застройщики и организации построили 3 320 квартир, площадью 308,3 тысяч квадратных метров. Это значение упало на 30%.

Население построило 1 790 жилых домов, что составляет 73,5% от всего объема жилья, введенного в эксплуатацию в ушедшем году. 195 домов находятся на участках, предназначенных для садоводства.