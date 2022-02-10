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Происшествия10 февраля 2022 13:13

Пенсионерка из Орла отправила телефонным аферистам 780 тысяч рублей

Мошенники представились сотрудниками службы безопасности банка
Нина СОКОЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Орловчанка перевела мошенникам 780 тысяч рублей

Орловчанка перевела мошенникам 780 тысяч рублей

Фото: Нина СОКОЛОВА

Пенсионерка из Орла отправила телефонным аферистам 780 тысяч рублей. Мошенники представились сотрудниками службы безопасности банка.

65-летней орловчанке позвонили якобы из службы безопасности банка и сообщили о том, что на ее имя взят большой кредит. Аферисты убедили доверчивую женщину оформить несколько кредитов и перевести все деньги на резервный счет, который сами же ей и продиктовали. В итоге в руках телефонных мошенников оказалось 780 тысяч рублей. Пенсионерка обратилась в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейские в очередной раз призывают горожан быть бдительными, не сообщать свои персональные данные и реквизиты банковских карт незнакомцам, а также ни в коем случае не переводить деньги по их просьбе на «безопасный» счет.