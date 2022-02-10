Орловчанка перевела мошенникам 780 тысяч рублей Фото: Нина СОКОЛОВА

Пенсионерка из Орла отправила телефонным аферистам 780 тысяч рублей. Мошенники представились сотрудниками службы безопасности банка.

65-летней орловчанке позвонили якобы из службы безопасности банка и сообщили о том, что на ее имя взят большой кредит. Аферисты убедили доверчивую женщину оформить несколько кредитов и перевести все деньги на резервный счет, который сами же ей и продиктовали. В итоге в руках телефонных мошенников оказалось 780 тысяч рублей. Пенсионерка обратилась в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейские в очередной раз призывают горожан быть бдительными, не сообщать свои персональные данные и реквизиты банковских карт незнакомцам, а также ни в коем случае не переводить деньги по их просьбе на «безопасный» счет.