В Орле разрешили проведение очных мероприятий в сфере культуры

Посещение мероприятий, организованных на свежем воздухе, также доступно для горожан Фото: Сергей Силаев

На заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции 10 февраля приняли решение о наличии QR-кода или сертификата вакцинации у зрителей.

В силе остаются и все санитарные меры. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Орла.

Последние две недели культурные мероприятия проводились исключительно в онлайн-формате. Часть сотрудников работала удаленно.

В очном формате продолжают функционировать и спортивные учреждения. Ряд соревнований были отменены или перенесены на более поздний срок из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.