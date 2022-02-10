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Звезды10 февраля 2022 13:00

В Орле разрешили проведение очных мероприятий в сфере культуры

Залы должны быть заполнены наполовину
Сергей Силаев
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Посещение мероприятий, организованных на свежем воздухе, также доступно для горожан

Посещение мероприятий, организованных на свежем воздухе, также доступно для горожан

Фото: Сергей Силаев

На заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции 10 февраля приняли решение о наличии QR-кода или сертификата вакцинации у зрителей.

В силе остаются и все санитарные меры. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Орла.

Последние две недели культурные мероприятия проводились исключительно в онлайн-формате. Часть сотрудников работала удаленно.

В очном формате продолжают функционировать и спортивные учреждения. Ряд соревнований были отменены или перенесены на более поздний срок из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.