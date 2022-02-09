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Здоровье9 февраля 2022 9:02

В Орловской области зафиксировали 961 случай заболевания коронавирусом

Выздоровело 287, умерло 8
Сергей Силаев
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Фото: сайт "стопкоронавирус.рф"

Фото: сайт "стопкоронавирус.рф"

В Орловской области зафиксировали 961 случай заболевания коронавирусом. Выздоровело 287, умерло 8.

В Орловской области за последние сутки 961 человек заболел коронавирусом. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Общее число пациентов в регионе с подтвержденным диагнозом – 85 580.

Выздоровело 287 человек. Всего в области справилось с болезнью 71 390 пациентов.

За сутки госпитализировали 151 человека. Не справились с вирусом 8 орловцев. Общее число жертв коронавируса за время пандемии – 1 660.