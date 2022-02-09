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В Орле хотят продать недостроенное здание за 250 миллионов рублей. Объявление появилось на электронном сервисе продажи имущества.

Историческое здание в центре города на улице Гостиной снесли в 2016 году. Сейчас на месте стоит фундамент.

– Земля в собственности, посадка застройки 2 500 квадратных метров, коммерческая площадь в объекте 8 300 квадратных метров, 4 этажа, плюс неординарная мансарда 900 квадратных метров., всё с сохранением исторического вида здания культурного наследия в данном архитектурном ансамбле, – написал в объявлении продавец.

Автор объявления приглашает к сотрудничеству инвесторов и покупателей. К нему прикреплены фотографии проекта будущего здания и вырытый котлован.