Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловские ученые разрабатывают лампу для медиков. Она поможет упростить диагностику для хирургов.

Лампа, которую разрабатывают сотрудники НТЦ биомедицинской фотоники ОГУ им. И.С. Тургенева, поможет решить ряд проблем в хирургии и косметологии. Также она упростит работу ожоговых центров. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

При определенной комбинации цветов спектральной лампы становятся заметны ранее невидимые дефекты. Например, хирурги смогут диагностировать ишемию.

Молодые ученые планируют создать библиотеку освещения для нового оборудования, что ускорит медицинскую диагностику.