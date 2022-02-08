На трассе под Орлом большегруз «МАЗ» смял легковушки «Опель» и «Тойота»

В серьезном ДТП пострадали двое Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Серьезное ДТП произошло в Орловской области 7 февраля. Большегруз «МАЗ» буквально смял два легковых автомобиля, водители иномарок «Опель» и «Тойота» госпитализированы.

Подробнее об аварии, которая произошла на трассе М-2 «Крым», рассказали в региональной Госавтоинспекции. Утром, примерно в половине девятого, 54-летняя женщина ехала со стороны города Железногорска по трассе «Тросна-Калиновка» за рулем «Опеля». При выезде на М-2 ее машина столкнулась с грузовиком «МАЗ» с цистерной, который ехал со стороны Орла в направлении Курска. Из-за удара «МАЗ» врезался во встречную «Тойоту Камри», за рулем которой был 33-летний водитель.

В ДТП серьезно пострадали водители иномарок Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Столкновение было сильным, на фото с места происшествия видно, что легковушки смяты как консервные банки.

- В результате ДТП водитель транспортного средства «Опель» получила телесные повреждения, госпитализирована, водитель транспортного средства «Тойота» также получил телесные повреждения, госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.