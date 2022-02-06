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Общество6 февраля 2022 9:41

Стоимость квадрата жилья в сельской местности Орловской области утверждена на уровне 31,1 тысячи рублей

Андрей Клычков подписал постановление
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Утверждена стоимость квадратного метра жилья в сельской местности

Утверждена стоимость квадратного метра жилья в сельской местности

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области утверждена стоимость квадратного метра жилья в сельской местности. На 2022 год, согласно подписанному губернатором документу, она составит 31,184 рубля.

Об этом сообщает пресс-служба регионального Правительства. Постановление о ценнике на жилье подписал Андрей Клычков.

- Этот показатель необходим для определения расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, используемой для расчета размера социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, - пояснили в пресс-службе.

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