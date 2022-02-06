Стоимость квадрата жилья в сельской местности Орловской области утверждена на уровне 31,1 тысячи рублей

Утверждена стоимость квадратного метра жилья в сельской местности Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области утверждена стоимость квадратного метра жилья в сельской местности. На 2022 год, согласно подписанному губернатором документу, она составит 31,184 рубля.

Об этом сообщает пресс-служба регионального Правительства. Постановление о ценнике на жилье подписал Андрей Клычков.

- Этот показатель необходим для определения расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, используемой для расчета размера социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, - пояснили в пресс-службе.