Фото: пресс-служба УФСИН по Орловской области

Колония из Орловской области стала призером дельфийского чемпионата. В нем приняли участие более 5 000 человек.

Осужденные из колонии в поселке Шахово Орловской области стали призерами дельфийского чемпионата в шести номинациях. Чемпионат проводился в три этапа. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Орловской области.

Помимо разделения на этапы, был очный и заочный формат соревнований. Всего в чемпионате 13 номинаций: театр, художественное чтение, рисунок, живопись, эстрадное пение, сольное народное пение, ансамблевое народное исполнение, тележурналистика, фотография, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, дизайн одежды, художественные ремесла и народные инструменты.

В предварительном этапе приняли участие около 5 000 осужденных из 76 территориальных органов ФСИН России.

– Организационным комитетом Чемпионата ИК-6 УФСИН России по Орловской области признана призером сразу по шести номинациям: "Живопись" - 3 место; "Сольное народное пение" - 3 место; "Ансамблевое народное пение" - 2 место; "Кулинарное искусство" - 2 место; "Дизайн одежды" - 2 место, "Народные инструменты"- 3 место. Кроме этого, ИК-6 в номинации "Рисунок" завоевала приз зрительских симпатий, – рассказали в пресс-службе ведомства.