Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Под Орлом пожарные вытащили машину с двумя детьми из снега. УАЗ попал в снежный плен в Урицком районе.

На телефон спасателей 3 февраля поступила просьба о помощи. В деревне Карелкино Урицкого района застряла машина в снегу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В ней находилось пять человек, два из которых – дети. Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия.

Им удалось отбуксировать автомобиль до трассы и он продолжил свой путь.