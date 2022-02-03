В Орле пожилой водитель на "Нексии" врезался в "Хендаи"

На Комсомольской столкнулись две иномарки Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На Комсомольской улице в Орле пожилой водитель на легковой иномарке "Дэу Нексия" столкнулся с другой иномаркой - "Хендаи Солярис". Не обошлось без пострадавших.

Об обстоятельства аварии рассказали в региональном УГИБДД. Около полудня 2 февраля, легковушку "Дэу" вел 73-летний водитель, он ехал со стороны улицы Красина в сторону 1-й Посадской. Навстречу ехала 21-летняя девушка за рулем "Хендая".

- В районе дома № 62 по Комсомольской водитель "Дэу" допустил столкновение с автомобилем "Хендай". В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Госпитализация пострадавшему не понадобилась. Всего за сутки на дорогах области полицейские зафиксировали 13 ДТП.