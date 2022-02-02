Спасатели устроили челлендж с призами Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

МЧС приглашает жителей Орла отпраздновать день рождения огнетушителя.В честь этого события спасатели проведут тематический фотоконкурс.

7 февраля - официальный день создания огнетушителя. Спасатели предлагают жителям Орла присоединиться к челленджу, посвященному этому событию. Каждый желающий может поучаствовать, сделав фото с огнетушителем. К снимку можно придумать поздравление или написать важный совет по безопасности.

Работы с фамилией и именем автора необходимо отправить на почту orelmchs@mail.ru. Фотографии будут размещены в официальных аккаунтах МЧС России по Орловской области в социальных сетях. Самым активным и креативным участникам спасатели вручат памятные сувениры.