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Общество2 февраля 2022 17:02

МЧС приглашает жителей Орла отпраздновать день рождения огнетушителя

Спасатели объявили тематический фоточеллендж с призами
Нина СОКОЛОВА
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Спасатели устроили челлендж с призами

Спасатели устроили челлендж с призами

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

МЧС приглашает жителей Орла отпраздновать день рождения огнетушителя.В честь этого события спасатели проведут тематический фотоконкурс.

7 февраля - официальный день создания огнетушителя. Спасатели предлагают жителям Орла присоединиться к челленджу, посвященному этому событию. Каждый желающий может поучаствовать, сделав фото с огнетушителем. К снимку можно придумать поздравление или написать важный совет по безопасности.

Работы с фамилией и именем автора необходимо отправить на почту orelmchs@mail.ru. Фотографии будут размещены в официальных аккаунтах МЧС России по Орловской области в социальных сетях. Самым активным и креативным участникам спасатели вручат памятные сувениры.

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