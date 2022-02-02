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Общество2 февраля 2022 13:07

Орловскому предпринимателю УКХ вернуло больше миллиона рублей после обращения в прокуратуру

Подрядчику задолжали за ремонт жилья
Нина СОКОЛОВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Орловскому предпринимателю вернули более 1 миллиона рублей после обращения в прокуратуру. Подрядчику задолжали за ремонт жилья.

Директор фирмы «Сервисстрой» обратился к прокурору Орловской области Владиславу Малкину на личном приеме. Подрядчику не были оплачены выполненные работы по ремонту жилых помещений Управлением коммунальным хозяйством. Долг составил более 1 миллиона рублей.

Прокуратурой было внесено представление мэру города, после чего подрядчику вернули полную сумму задолженности.

- Защита прав предпринимателей остается одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры области, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

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