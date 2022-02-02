Конкурс проводился по профессии «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся электродом» Фото: Архив "КП"

В колонии Орловской области провели профессиональный конкурс. Осужденные соревновались в сварочном мастерстве.

В ИК-5 Орловской области мастера сварки организовали конкурс. Он проходил в два этапа. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Орловской области.

На первом этапе необходимо было ответить на теоретические вопросы по технике безопасности и технологии сварочных работ. Перед началом второго конкурсанты прошли инструктаж, надели специальную одежду и средства индивидуальной защиты. Он включал в себя несколько практических заданий.

Жюри оценивало каждую из работ. Заключенные показали высокий уровень подготовки.