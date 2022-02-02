В 2022 году планируется увеличить показатели расселяемой площади Фото: Сергей Силаев

В Орловской области 1 070 человек переселили из аварийного жилья. В 2021 году расселили 16 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал руководитель регионального Департамента ЖКХ Григорий Шайкин во время онлайн-брифинга.

В 2021 году в Орловской области расселили 16 тысяч квадратных метров аварийного жилья, а 1 070 человек получили новые квартиры. Работа проходила в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Согласно программе, расселяются те дома, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Сейчас в регионе 225 аварийных многоквартирных дома, площадь которых 78,2 тысяч квадратных метров. Из них 137 включены в программу переселения.

Лимит федерального бюджета на прошлых год составил 567 миллионов рублей. В этом году он увеличен на 28 миллионов – до 595. Кроме этого, по решению председателя правительства России Михаила Мишустина выделена дополнительные средства в размере 227,7 миллионов рублей.