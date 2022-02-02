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В Орловской области суд оставил в силе штраф за складирование навоза и сорняки. На земельном участке Козьминского сельского поселения Ливенского района, площадью 2,15 гектаров были обнаружены нарушения.

В сентябре Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям установило факт зарастания сорняками и складирования отходов животных на земельном участке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении юридического лица проведена проверка. 25 ноября 2021 года выдано предписание и выписан штраф, в размере 250 тысяч рублей.

Юридическое лицо не согласилось с административным наказанием и обратилось в Ливенский районный суд с жалобой. Представитель просил отменить штраф, указав, что нарушения устранены.

Суд изучил материалы дела и оставил предписание Россельхознадзора в силе, а жалобу – без удовлетворения.