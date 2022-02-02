Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

Трое орловцев стали победителями международного детского конкурса рисунков «Красота Божьего мира». Они заняли второе и два третьих места.

Победителей международного детского конкурса рисунков «Красота Божьего мира» наградили в Храме Христа Спасителя. Орловскую епархию представляли три человека. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Софья Зайцева, Дарья Золотарева и Анна Бабкова заняли почетные места. Они все занимаются во Мценской детской художественной школе.

– В конкурсе «Красота Божьего мира» рисунок Софьи Зайцевой «Плотник Петр Михайлов на Голландской верфи» занял второе место в номинации «Основная тематика» (первая возрастная группа (9–12 лет)). Работа «Полтавская битва» Дарьи Золотаревой стала третьей в этой же номинации. А рисунок «Становление» Анны Бабковой получил третье место во второй возрастной группе (13–17 лет), – сообщает информационно-аналитический отдел.

После награждения для победителей провели экскурсию по столице, а затем представили культурную программу.