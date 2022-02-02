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Происшествия2 февраля 2022 6:35

В Орловской области спасатели потушили горящий дом

Бороться с огнем пришлось в Свердловском районе
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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С пожаром боролись в Свердловском районе

С пожаром боролись в Свердловском районе

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области спасатели потушили горящий дом. ЧП случилось в Свердовском районе 1 февраля.

Подробности происшествия озвучили в региональном главке МЧС. О пожаре в деревне Долгое спасателям сообщили очевидцы когда было около двух часов дня, пожарный расчет прибыл на место. Оказалось, что полыхает деревянный дом. С пламенем удалось справиться.

- В результате пожара дом выгорел на 60 квадратных метрах. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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