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Общество1 февраля 2022 11:28

С улиц Орла начали убирать новогодние украшения

Часть праздничного декора останется и будет радовать горожан круглый год
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

С улиц Орла 1 февраля начали убирать новогодние украшения. К 10 числу город обретет свой обычный будничный облик.

В этом году праздничный антураж радовал орловцев и гостей областного центра дольше, чем обычно. Декорации в разобранном виде будут храниться до следующей праздничной поры на территории городских предприятий - "Водоканала" и "Спецавтобазы", сообщает пресс-служба мэрии Орла.

Однако часть декора решено оставить. Это ротонда в Детском парке, светящиеся деревья здесь же, а также часть украшений на пешеходной улице Ленина.

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