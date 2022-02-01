С улиц Орла начали убирать новогодние украшения

Фото: пресс-служба администрации Орла

С улиц Орла 1 февраля начали убирать новогодние украшения. К 10 числу город обретет свой обычный будничный облик.

В этом году праздничный антураж радовал орловцев и гостей областного центра дольше, чем обычно. Декорации в разобранном виде будут храниться до следующей праздничной поры на территории городских предприятий - "Водоканала" и "Спецавтобазы", сообщает пресс-служба мэрии Орла.

Однако часть декора решено оставить. Это ротонда в Детском парке, светящиеся деревья здесь же, а также часть украшений на пешеходной улице Ленина.