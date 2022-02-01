Фото: сайт "стопкоронавирус.рф"

В Орловской области 555 человек заразилось коронавирусом за последние сутки. Это очередной антирекорд. Такие данные обнародовал федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в Орловской области зафиксировано 555 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый высокий показатель за время пандемии. Общее число заболевших в регионе достигло отметки 78 316.

Не уменьшается и число закрытых больничных. 197 человек выздоровело. Всего в Орловской области с вирусом справилось 68 905 человек.

Медики госпитализировали 224 человека. Умер 1 пациент. Всего коронавирус унес 1 622 жизни в регионе.