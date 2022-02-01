Жители Орловской области пользуются сервисом кэшаут Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловцы сняли с карт более трех миллионов рублей на кассах магазинов. Сервисом кэшаут жители региона воспользовались около трех тысяч раз.

Сервис кэшаут, позволяющий снимать наличные с банковской карты на кассе в торговой точке или АЗС, функционирует более чем в 50 магазинах Орловской области. В Отделении Банка России посчитали, сколько раз горожане обращались к данной услуге за девять месяцев прошлого года.

- Кэшаут наиболее востребован в небольших населенных пунктах, где отсутствуют офисы банков и банкоматы. Услуга пользуется спросом: людям это удобно, так как для снятия небольших сумм не надо ехать в ближайший крупный населенный пункт, – говорит заведующий сектором платежных систем и расчетов Отделения Банка России по Орловской области Михаил Казаков.

Сервис кэшаут действуетпросто: покупатель приобретает необходимые ему товары в магазине и сообщает кассиру о том, что хочет снять деньги со своей карты. Нужная сумма добавляется в чек и списывается с платежного средства, а человеку выдается запрошенная сумма.