Орел
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика1 февраля 2022 8:17

Орловцы сняли с карт более трех миллионов рублей на кассах магазинов

Сервисом кэшаут жители региона воспользовались около трех тысяч раз
Нина СОКОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жители Орловской области пользуются сервисом кэшаут

Жители Орловской области пользуются сервисом кэшаут

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловцы сняли с карт более трех миллионов рублей на кассах магазинов. Сервисом кэшаут жители региона воспользовались около трех тысяч раз.

Сервис кэшаут, позволяющий снимать наличные с банковской карты на кассе в торговой точке или АЗС, функционирует более чем в 50 магазинах Орловской области. В Отделении Банка России посчитали, сколько раз горожане обращались к данной услуге за девять месяцев прошлого года.

- Кэшаут наиболее востребован в небольших населенных пунктах, где отсутствуют офисы банков и банкоматы. Услуга пользуется спросом: людям это удобно, так как для снятия небольших сумм не надо ехать в ближайший крупный населенный пункт, – говорит заведующий сектором платежных систем и расчетов Отделения Банка России по Орловской области Михаил Казаков.

Сервис кэшаут действуетпросто: покупатель приобретает необходимые ему товары в магазине и сообщает кассиру о том, что хочет снять деньги со своей карты. Нужная сумма добавляется в чек и списывается с платежного средства, а человеку выдается запрошенная сумма.

0