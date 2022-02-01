В Советском районе Орла 1 февраля отключили электричество в части домов

Часть Советского района осталась без света Фото: Архив "КП"

В Советском районе Орла 1 февраля происходит отключение электроэнергии. Жители нескольких домов останутся без света до вечера. Публикуем список адресов.

По информации диспетчера АО «Орелоблэнерго», света с 9.00 до 12.00 не будет в домах по улицам: Пионерская, д. 21, Октябрьская, д. 41, Сурена Шаумяна, д. 16, 18 и 26, бульвар Победы, д. 8а.

А с 14.00 до 17.00 свет отключат уже по другим адресам: ул. Андрианова, д. 2 и 4, ул. Приборостроительная, д. 18, ул. Октябрьская, 122-128, ул. Жилинская, д. 2.