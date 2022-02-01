В Орле легковушка сбила женщину рядом с Герценским мостом

Легковушка сбила пешехода рядом с Герценским мостом Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле легковая иномарка сбила женщину на улице Герцена, рядом с Герценским мостом. Женщина, оказавшаяся под колесами "Рено", получила травмы.

58-летняя женщина переходила дорогу, когда 32-летний водитель на иномарке "Рено Логан" выезжал с прилегающей территории в районе дома №13 по улице Герцена. Машина не успела вовремя затормозить, она сбила пешехода.

Пешеход получила травмы

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Госпитализация пострадавшей не потребовалась. Всего за 31 января на дорогах региона полицейские зафиксировали 23 ДТП, в других авариях никто не пострадал.