В Орле осудили мужчину, ударившего полицейского кулаком в лицо Фото: Архив "КП"

В Орле осудили мужчину, ударившего полицейского кулаком в лицо. Он получил 4 года колонии строгого режима.

Инцидент произошел в августе прошлого года в Заводском районе. Изрядно выпивший житель Якутии, временно пребывавший в Орле, на тот момент находился у своей сожительницы дома. Ранее, она обращалась в отдел полиции, где рассказала, что ее возлюбленный наотрез отказывается покидать ее жилплощадь. С проверкой в квартиру орловчанки, где находился пьяный дебошир, прибыли участковые. На законные требования предъявить документы мужчина не отреагировал и ударил одного из полицейских в лицо кулаком. В отношении жителя Якутии было возбуждено уголовное по статье 318 УК РФ.

В ходе судебного заседании свою вину он признал частично. Мужчина допустил, что ударить полицейского он мог, но произошедшего не помнит, потому что был сильно пьян.

- Суд нашел полностью доказанной виновность подсудимого в инкриминируемом деянии. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке, - рассказали в пресс-службе Заводского районного суда.