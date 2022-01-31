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Общество31 января 2022 14:26

В Орловской области 220 семей смогут приобрести жилье по льготной ипотечной ставке

На эти цели в 2022 году выделено 20 миллионов рублей
Сергей Силаев
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Фото: Вячеслав Коваленко

Фото: Вячеслав Коваленко

В Орловской области 220 семей смогут приобрести жилье по льготной ипотечной ставке. На эти цели в 2022 году выделено 20 миллионов рублей.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 220 семей в 2022 году смогут улучшить жилищные условия. В прошлом году 215 семей воспользовались ипотечным кредитом. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В 2022 году направлено 20 миллионов рублей. Средний уровень процентной ставки в прошлом году не превысил 2%. Проект направлен на семьи со средним достатком и создание возможности для покупки жилья.

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