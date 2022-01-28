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Происшествия28 января 2022 7:59

В Орле "Тойота" сбила женщину на пешеходном переходе

С места ДТП пострадавшую увезли в больницу, она госпитализирована
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В ДТП пострадала женщина-пешеход

В ДТП пострадала женщина-пешеход

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле легковая иномарка "Тойота Королла" сбила на пешеходном переходе человека. Женщину, очутившуюся под колесами, с места аварии увезли в больницу, она госпитализирована.

Вечером 27 января 58-летняя женщина переходили проезжую часть улицы Гагарина. Она двигалась по зебре, не оборудованной светофором, когда очутилась под колесами автомобиля. Сорокалетний водитель ехал со стороны Городской улицы и не успел вовремя затормозить.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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