В Орле "Тойота" сбила женщину на пешеходном переходе

В ДТП пострадала женщина-пешеход Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле легковая иномарка "Тойота Королла" сбила на пешеходном переходе человека. Женщину, очутившуюся под колесами, с места аварии увезли в больницу, она госпитализирована.

Вечером 27 января 58-летняя женщина переходили проезжую часть улицы Гагарина. Она двигалась по зебре, не оборудованной светофором, когда очутилась под колесами автомобиля. Сорокалетний водитель ехал со стороны Городской улицы и не успел вовремя затормозить.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.