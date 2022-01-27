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В Орле директора учебного центра обвинили в мошенничестве. Руководитель обвиняется в совершении 9 преступлений.

Прокурор Советского района утвердил обвинительное заключение по делу о мошенничестве. Генеральный директор похитила бюджетные средства. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Орловской области.

По версии следствия, с июля 2019 года по июль 2022 года чиновница похитила 33 700 рублей бюджетных средств. Их выделили в рамках национального проекта «Демография».

– Ею были заключены контракты по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан. По результатам исполнения контрактов к оплате предъявлены фиктивные документы об оказании образовательных услуг в отношении граждан, которые фактически обучение не проходили, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд города Орла.