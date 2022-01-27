Молодой сосед обчистил карту орловчанки Фото: Архив "КП"

В Орле пенсионерка лишилась 60 тысяч, обратившись за помощью к соседу. Полицейские возбудили уголовное дело.

Пожилая женщина пришла в отдел полиции, когда узнала, что с ее счета пропали деньги. Выяснилось, что двумя днями ранее она просила своего 21-летнего соседа помочь ей с регистрацией на одном из интернет-порталов, предоставив ему все свои персональные данные. Этим в дальнейшем и воспользовался молодой человек: со счета соседки он сделал себе два перевода по 30 тысяч рублей.

- В отношении орловца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ. Он возместил потерпевшей большую часть похищенных средств. Гражданину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейские в очередной раз призывают граждан не сообщать свои персональные данные посторонним.