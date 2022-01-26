В энергосбыте посетителей примут только по записи Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В «Орловском энергосбыте» клиентов будут обслуживать только по предварительной записи. Посетить офис можно, записавшись онлайн или по телефону контактного центра.

Прием посетителей по живой очереди временно приостанавливается из-за роста заболеваемости короновирусной инфекцией. Заполнить заявку на обслуживание можно на официальном сайте, а также по телефону 8 (4862) 25-55-77 или 13-53 (бесплатный короткий номер для стационарных телефонов города Орла и области).

- Предварительная запись на прием позволяет избежать скопления людей, длительного ожидания в очереди, дополнительных социальных контактов. Все это не только удобно для клиента, но и является профилактикой распространения коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний, - отметил директор по реализации электроэнергии и мощности ООО «Орловский энергосбыт» Юрий Лаштабега.