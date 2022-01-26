В Орле родители еще могут записать малышей в новые ясли

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле завершается набор в новые ясли. В детскому саду для самых маленьких, строительство которых только завершилось на Планерной улице, еще осталось несколько свободных мест.

В пресс-службе мэрии Орла сообщили, что 70 малышей уже записано в ясли. Сюда принимают детей в возрасте до трех лет, всего детский сад №98 примет 80 воспитанников.

Чтобы записать ребенка в сад, родители должны обратиться в отдел дошкольного образования. Приемные дни вторник с 9.00 до 13.00 и четверг с 13.00 до 18.00. Адрес: 1-ая Посадская улица, 14, каб. 57 и 59. Телефон: 73-54-46, 73-59-17.