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Орловчанке отказали в детском пособии из-за машин супруга. Прокуратура помогла матери восстановить справедливость.

В получении положенных по закону детских выплат жительнице Залегощенского района отказали в соцзащите. В учреждении сослались на то, что не все условия для предоставления пособия были соблюдены в полной мере: в собственности у супруга имелись сразу два автомобиля. Чтобы добиться справедливости, женщина была вынуждена обратиться в прокуратуру района.

Проверка показала, что матери отказали без всяких на то причин. На момент обращения в соцзащиту ее супруг являлся владельцем только одной машины. Ответственному лицу было внесено представление, но нарушения так и не были устранены. Прокурор обратился с иском в суд.

- В ходе заседания требования ведомства были удовлетворены в полном объеме. Решение районного суда еще не вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.