Орловская область побила антирекорд: 402 человек заболели коронавирусом

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Орловская область побила собственный рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки. Согласно данным федерального оперативного штаба, сразу 402 человека заболели коронавирусной инфекцией на 26 января 2022.

В последние дни заболеваемость коронавирусом демонстрирует серьезный рост. Общее число случаев covid-19 за время наблюдения - 75 358. Госпитализировано за сутки 140 человек.

Выздоровело и выписано 83 орловца. Всего случае выздоровления в регионе насчитывается 68 181.

Данные яндекса

Скончалось за минувшие сутки 3 пациента, лечившихся от коронавируса. Таким образом суммарное число смертей достигает 1 606.

- Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора и регионального Департамента здравоохранения, - сообщили в региональном Правительстве.