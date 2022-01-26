Орел
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье26 января 2022 10:08

Орловская область побила антирекорд: 402 человек заболели коронавирусом

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 26 января 2022 года
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловская область побила собственный рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки. Согласно данным федерального оперативного штаба, сразу 402 человека заболели коронавирусной инфекцией на 26 января 2022.

В последние дни заболеваемость коронавирусом демонстрирует серьезный рост. Общее число случаев covid-19 за время наблюдения - 75 358. Госпитализировано за сутки 140 человек.

Выздоровело и выписано 83 орловца. Всего случае выздоровления в регионе насчитывается 68 181.

Данные яндекса

Данные яндекса

Скончалось за минувшие сутки 3 пациента, лечившихся от коронавируса. Таким образом суммарное число смертей достигает 1 606.

- Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора и регионального Департамента здравоохранения, - сообщили в региональном Правительстве.

0