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Общество26 января 2022 7:10

Орловским больницам выделят 110 миллионов на борьбу с коронавирусом

На эти деньги закупят технику, СИЗы, кислородные концентраторы
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Орловским больницам выделят дополнительные 110 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом. На эти деньги медицинским учреждениям региона купят технику, пополнят запасы СИЗов, а также приобретут кислородные концентраторы и баллоны.

Указанную сумму распределят между несколькими медицинскими учреждениями. Деньги получат не только больницы Орла - Боткина, НКМЦ им. Круглой, тубдиспансер - но и районный медицинские организации. Так, на кислородное обеспечение больниц Кромского, Верховского, Колпнянского и Новодеревеньковского районов направят больше 11 миллионов рублей.

- За счет дополнительного финансирования удастся значительно увеличить запасы средств индивидуальной защиты (более 260 тысяч СИЗов), закупить 360 единиц современной медицинской техники (30 бактерицидных рециркуляторов, 10 аппаратов ИВЛ, 40 инфузионных насосов, 100 кислородных масок и т.д.), а также приобрести 330 кислородных баллонов и концентраторов, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

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