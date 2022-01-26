В ДТП пострадал водитель "Лады Ларгус" Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

На Московском шоссе в Орле "Лада Ларгус" врезалась в "Ауди". В ДТП получил ранения водитель отечественной легковушки.

Авария случилась вечером 25 января, в одиннадцатом часу. Подробности рассказали в региональной Госавтонспекции. 39-летний водитель ехал за рулем "Ларгуса" по Московскому шоссе со стороны улицы Бурова в направлении Михалицына. В районе ТЦ "Лента" машина столкнулась со встречным автомобилем "Ауди".

- В результате ДТП водитель автомобиля "Лада" получил телесные повреждения, отпущен, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.