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Общество25 января 2022 14:08

В Орловской области увеличен срок реабилитации для переболевших ковидом

Теперь восстановительный период составляет 12 дней
Сергей Силаев
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В Орловской области увеличен срок реабилитации для переболевших ковидом. Теперь восстановительный период составляет 12 дней.

Об изменениях рассказала Председатель правительства Орловской области Татьяна Крымова во время онлайн-брифинга. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

– В частности, речь шла о санатории «Дубрава», где жители региона, перенесшие коронавирусную инфекцию, проходят реабилитацию. Татьяна Крымова отметила, что с 2022 года в санатории увеличен период реабилитации, теперь он составляет 12 дней, в прошлом году реабилитация проводилась в течении 10 дней. Количество процедур осталось прежним, – пояснили в пресс-службе.

В настоящее время в санатории проводят плановый ремонт. Он работает круглый год.

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