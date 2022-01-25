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Здоровье25 января 2022 13:48

В Орловской области иммунитет к коронавирусу превысил 84%

Информацию озвучила Председатель правительства Татьяна Крымова на онлайн-брифинге
Сергей Силаев
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Фото: Сергей Силаев

Фото: Сергей Силаев

В Орловской области иммунитет к коронавирусу превысил 84%. Информацию озвучила Председатель правительства Орловской области Татьяна Крымова на онлайн-брифинге.

Всего в регионе вакцинацию от коронавируса завершили 389 102 человека. Ревакцинировались 51 378 человек. Уровень имунной прослойки – 84,4%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

– Работа по иммунизации населения региона ведется в 28 медицинских организациях в 45 пунктах. Работают 32 мобильные бригады для проведения вакцинации в организованных коллективах, – рассказали в пресс-службе.