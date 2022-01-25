Про знаменитое здание банка теперь можно посмотреть фильм-экскурсию Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле вышел фильм о знаменитом здании бывшего коммерческого банка. Каждый желающий может познакомиться с историей известного памятника архитектуры, посмотрев видеоэкскурсию.

Над созданием короткометражки работали сотрудники регионального отделения Банка России, а также орловский экскурсовод Дарья Фурманская.

В фильме-экскурсии перед каждым откроется прошлое и настоящее старинного банковского здания, расположенного на улице Гостиной. Зритель сможет изнутри увидеть архитектурный комплекс, сохранившийся с давних времен, а также узнает, что случилось со зданием в военные годы и что в нем находится на данный момент.

- Фильм можно найти на просторах социальной сети ВКонтакте в сообществе «Экскурсии по Орлу», а также на канале Дарьи Фурманской на YouTube,- рассказали в пресс-службе Орловского отделения Банка России.