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Звезды25 января 2022 13:01

В Орле вышел фильм о знаменитом здании бывшего коммерческого банка

Каждый желающий может познакомиться с историей известного памятника архитектуры, посмотрев видеоэкскурсию
Нина СОКОЛОВА
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Про знаменитое здание банка теперь можно посмотреть фильм-экскурсию

Про знаменитое здание банка теперь можно посмотреть фильм-экскурсию

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле вышел фильм о знаменитом здании бывшего коммерческого банка. Каждый желающий может познакомиться с историей известного памятника архитектуры, посмотрев видеоэкскурсию.

Над созданием короткометражки работали сотрудники регионального отделения Банка России, а также орловский экскурсовод Дарья Фурманская.

В фильме-экскурсии перед каждым откроется прошлое и настоящее старинного банковского здания, расположенного на улице Гостиной. Зритель сможет изнутри увидеть архитектурный комплекс, сохранившийся с давних времен, а также узнает, что случилось со зданием в военные годы и что в нем находится на данный момент.

- Фильм можно найти на просторах социальной сети ВКонтакте в сообществе «Экскурсии по Орлу», а также на канале Дарьи Фурманской на YouTube,- рассказали в пресс-службе Орловского отделения Банка России.

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