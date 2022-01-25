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Звезды25 января 2022 12:19

В орловском театре "Свободно пространство" перенесли три спектакля

Купленные билеты сохраняются
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В орловском театре "Свободное пространство" перенесли несколько спектаклей. Причина - болезнь артиста.

Об этом сообщили в пресс-службе театра. Переносятся спектакли "Чучело" с 26 января на 17 февраля, "Люди Ламанчи" с 28 января на 6 марта, а также "Кармен. История Хосе" с 30 января на 4 марта. Пройти на эти постановки можно будет по купленным ранее билетам.

Если же не будет возможности посетить театр в новые даты, то билеты можно сдать по месту приобретения. Замены спектаклей в дни отмены не будет.

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