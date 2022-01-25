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Общество25 января 2022 10:50

Жителям орловской глубинки пришлось добиваться уборки свалки через прокуратуру

В Залегощенском районе мусор скопился близ жилых домов
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В Залегощенском районе мусор скопился рядом с жилыми домами и не вывозился

В Залегощенском районе мусор скопился рядом с жилыми домами и не вывозился

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жителям орловской глубинки пришлось через прокуратуру добиваться уборки свалки. В Залегощенском районе мусор скопился рядом с жилыми домами и не вывозился.

Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области. Ведомство провело проверку в селе Золотарево. Здесь скопились отходы, которые докучали жителям.

- Наличие несанкционированной свалки и ее расположение вблизи многоквартирных жилых домов влекло нарушение прав жителей на благоприятную окружающую среду и ее защиту от негативного воздействия, создало угрозу ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования, - пояснили в прокурату.

В итоге было подано заявление в районный суд об обязании администрации Залегощенского района убрать несанкционированную свалку. Суд встал на сторону истца. Пока что решение в силу не вступило.

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