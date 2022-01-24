Команда КВН из Орловской области сыграет в Высшей лиге

.

Команда КВН из Орловской области вышла в Высшую лигу. В сезоне-2022 сыграет сборная ОГУ "Ровеньки".

В вышку КВН орловцы попали по итогам ежегодного фестиваля Клуба веселых и находчивых, который прошел в городе Сочи. Всего в нынешнем сезоне сыграет 25 команд, среди которых и орловцы.

- Команда КВН "Ровеньки" была образована в 2015 году в городе Ровеньки (Луганская область). С 2022 года команда представляет Орел, ОГУ им. Тургенева. Команда были финалистом Премьер-лиги КВН 2020 года. В прошлом году команда стала Чемпионом Юго-Западной лиги КВН, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.